La Fundación FACUA amplía su actividad de cooperación internacional en América Latina

Tras más de veinte años de experiencias en las actividades de cooperación internacional en América Latina y el Caribe desarrolladas por FACUA y la Fundación FACUA, en 2017 esta última estableció un cambio de estrategia para centrar más su actividad en ayudar a las organizaciones de defensa de los consumidores en el fomento de sus estructuras organizativas y del asociacionismo y de la sostenibilidad económica de las mismas. Tanto FACUA como la Fundación FACUA han realizado, en el periodo comprendido entre 1996 y 2021, más de cien actividades o proyectos específicos de cooperación internacional, apoyando las propuestas presentadas por las propias organizaciones de consumidores de algo m&aacut

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