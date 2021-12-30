Institucional
La Fundación FACUA amplía su actividad de cooperación internacional en América Latina
Continuando la experiencia desarrollada por FACUA desde 1996, la fundación asumió desde 2010 el compromiso de continuar la importante labor de cooperación en dicho continente.
Por Paco Sánchez Legrán
España-30/12/2021
Tras más de veinte años de experiencias en las actividades de cooperación internacional en América Latina y el Caribe desarrolladas por FACUA y la Fundación FACUA, en 2017 esta última estableció un cambio de estrategia para centrar más su actividad en ayudar a las organizaciones de defensa de los consumidores en el fomento de sus estructuras organizativas y del asociacionismo y de la sostenibilidad económica de las mismas.
Tanto FACUA como la Fundación FACUA han realizado, en el periodo comprendido entre 1996 y 2021, más de cien actividades o proyectos específicos de cooperación internacional, apoyando las propuestas presentadas por las propias organizaciones de consumidores de algo m&aacut
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