Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de noviembre y diciembre.
España-30/12/2021
Durante los meses de noviembre y diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, con el principal foco de atención sobre los altos precios de la luz.
La asociación ha lanzado una campaña contra los abusos del sector energético en los soportes del mobiliario urbano de 16 ciudades, así como la realización de diferentes estudios y análisis del mercado de electricidad y gas y la denuncia de fraudes, entre otros.
FACUA ha advertido de que la factura de la luz debía bajar hasta un 60% en lo que quedaba de año para igualar el recibo al de 20
Únete gratis para acceder a este contenido