¿Cómo podemos proteger a los afectados por los cárteles empresariales?

En julio de 2015 se publicó una resolución por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) mediante la que sancionaba a multitud de fabricantes de automóviles por considerar acreditada la existencia de prácticas restrictivas a la competencia prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que se llegaron a extender desde 2006 hasta 2013. Piense el lector que, en teoría, la competencia en un mercado redunda en un beneficio al consumidor o usuario final, toda vez que las empresas realizarán todos los esfuerzos que sean necesarios para tratar de imponer la venta de su producto frente al de la competencia, llevando para ello diferentes estrategias comerciales como, por ejemplo: reducción del margen de beneficio mediante la reba

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