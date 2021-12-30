Lo que esconden las ‘E’

La naturaleza no conoce los aditivos alimentarios. No los necesita. Las personas tampoco. Pero en la actualidad es prácticamente imposible encontrar alimentos en los lineales de los supermercados en los que las etiquetas no muestren un entramado de componentes en los que la letra ‘E’, acompañada de varios números, esconde sustancias químicas que tienen como objetivo mejorar la conservación (que los alimentos duren más sin descomponerse y así poder estar más tiempo a la venta o atravesar muchos kilómetros desde su punto de producción al de comercialización), convertir su sabor en más adictivo con potenciados u ofrecer unos colores llamativos y apetitosos. Sin embargo, aunque se trata de productos permitidos en la legislación alimentaria española, muchos ya están puesto

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