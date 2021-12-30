Vivienda y suministros
El Gobierno incumple su promesa con la luz
La factura eléctrica del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC ha subido en 2021 más de un 20% con respecto al último año que gobernó Mariano Rajoy, 2018.
Por Rubén Sánchez
España-30/12/2021
La factura eléctrica del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC ha subido en 2021 más de un 20% con respecto al último año que gobernó Mariano Rajoy, 2018, con lo que Pedro Sánchez ha incumplido su compromiso de igualar lo que pagamos entonces una vez descontado el IPC.
En una entrevista publicada el pasado 5 de septiembre en El País, el presidente del Gobierno anunció el «compromiso» de que «todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado». Sánchez repitió el mismo anuncio cuando pr
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