Al spam, spam y al vino, vino

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aprobado una orden ministerial que obligará a que todas las comunicaciones comerciales telefónicas se realicen exclusivamente desde números que comiencen por el prefijo 400. La medida, integrada en el Plan Antiestafas del Gobierno, entrará en vigor en un plazo de seis meses, fijando el mes de octubre como fecha límite para que los operadores bloqueen cualquier llamada de ventas que no cumpla esta identificación. Según el texto de la orden ministerial, esta nueva numeración de nueve dígitos permitirá a las personas usuarias identificar de forma inmediata que se trata de una llamada comercial antes incluso de descolgar, reduciendo así la confusión habitu

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