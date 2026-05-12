Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
España-12/05/2026
Durante los meses de marzo y abril, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha reclamado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que dote de más medios y personal a la Oficina de Gestión del Consorcio Regional de Transportes ante el incremento de la demanda de citas debido principalmente a los migrantes en situación irregular que quieren optar a la regularización extr
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