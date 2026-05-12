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FACUA te asesora sobre… los cierres de clínicas y academias privadas
La asociación lleva años reclamando una mejora en la regulación para proteger mejor los derechos de los usuarios que se ven afectados por la clausura de estos centros.
España-12/05/2026
Es posible que te haya pasado a ti o a alguien de tu entorno. Contratas un servicio en una clínica odontológica, estética o de cualquier otro tipo, o en una academia, y de un día para otro informan de que la cadena ha quebrado, cierra todos sus establecimientos y que va a dejar de prestar esos servicios.
En estos casos, es importante que conozcas tus derechos. El cierre del centro supone un auténtico fastidio, pero hay una serie de cuestiones que puedes exigir. En primer lugar, pide a la empresa el reembolso de las cantidades que hayas pagado por aquellas sesiones o clases que no vayas a recibir.
Por ejemplo, si tenías contratado un tratamiento de depilación láser que incluía diez sesio
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