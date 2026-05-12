Frenemos a la extrema derecha y defendamos la democracia

“En FACUA están usando las subvenciones para hacer política”, alertan los agitadores disfrazados de periodistas desde sus redes y sus pseudomedios. Esos mismos pseudomedios financiados con subvenciones públicas y que se dedican a influir en la vida política propagando mentiras y odio. “Han puesto en marcha una campaña para frenar a la extrema derecha financiada con dinero público”, dicen muchos en las redes sociales absolutamente escandalizados. Sí, lo dicen esos que no se escandalizan ante el desmantelamiento de la sanidad pública o la muerte de niños y personas inocentes en Gaza. Esos que tampoco se escandalizan cada vez que la extrema derecha ha intentado impedir la subida del salario mínimo o de las p

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión