Vivienda y suministros
Un año desde el apagón sin responsabilidad de las eléctricas
En la investigación de sus causas hay un hecho indiscutible y es que entre los posibles causantes o responsables no figuran los consumidores y usuarios domésticos del servicio eléctrico.
Por Olga Ruiz
España-12/05/2026
El apagón eléctrico despliega sus efectos más allá del 28 de abril de 2025. Un año después de un suceso que afectó a millones de consumidores en España, siguen apagadas las responsabilidades de las empresas que no han cumplido con su obligación y no han compensado a los consumidores por las horas que estuvieron sin suministro de luz.
El apagón del 28 de abril de 2025 afectó a casi toda la Península Ibérica (España y Portugal). Solo quedaron excluidas las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que cuentan con sistemas eléctricos independientes. Dejó a más de 50 millones de personas sin luz, internet ni cobertura móvil durante horas. El fallo comenzó a las 12:33 horas y a medianoche del día 28 so
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