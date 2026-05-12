Un año desde el apagón sin responsabilidad de las eléctricas

El apagón eléctrico despliega sus efectos más allá del 28 de abril de 2025. Un año después de un suceso que afectó a millones de consumidores en España, siguen apagadas las responsabilidades de las empresas que no han cumplido con su obligación y no han compensado a los consumidores por las horas que estuvieron sin suministro de luz. El apagón del 28 de abril de 2025 afectó a casi toda la Península Ibérica (España y Portugal). Solo quedaron excluidas las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que cuentan con sistemas eléctricos independientes. Dejó a más de 50 millones de personas sin luz, internet ni cobertura móvil durante horas. El fallo comenzó a las 12:33 horas y a medianoche del día 28 so

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