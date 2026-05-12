Teresa Aranguren: «La principal amenaza para Europa es Estados Unidos»

Teresa Aranguren (Arceniega, Álava, 1944) es una de las voces más experimentadas del periodismo internacional. Especializada en Oriente Próximo y los Balcanes, durante su trayectoria profesional ha vivido en primera línea conflictos que han marcado la historia reciente. Durante la entrevista, se desmontan muchas de las narrativas que se suelen dar por ciertas: cómo se construye la propaganda, el papel real de los medios y por qué el lenguaje que se utiliza muchas veces no explica sino que oculta. Aranguren pone el foco en esas vidas que quedan atrapadas en medio de decisiones políticas, intereses económicos y guerras que, en muchos casos, nunca deberían haber ocurrido.

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