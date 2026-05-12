Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
España-12/05/2026
Durante los meses de marzo y abril, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Tania y Vueling
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga ha condenado a Vueling a devolver a Tania los 48 euros que tuvo que abonar para poder subir su
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