Cuba: un asedio medieval en pleno siglo XXI

Desgraciadamente, el bloqueo económico que viene sufriendo el pueblo de Cuba no es nuevo. Estados Unidos lleva imponiéndolo desde los años sesenta. Bloqueo que hay que decir alto y claro que es ilegal, contraviene el Derecho Internacional y ha sido condenado por la práctica totalidad de los estados que integran la Organización de las Naciones Unidas. El último rechazo a esta práctica criminal fue realizado por la ONU en 2024. En esta ocasión, la resolución obtuvo 187 votos a favor y 2 en contra. Los únicos estados que se opusieron fueron Estados Unidos e Israel. En uno de los casos se trata del promotor del bloqueo económico. En el otro, se trata de un estado cuyo máximo dirigente se encuentra perseguido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra

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