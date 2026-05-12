Compras y publicidad

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.

España-12/05/2026

Durante los meses de marzo y febrero, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores. En esta ocasión, centrada en los abusos de las grandes empresas y las grandes subidas especulativas de precios con motivo del conflicto en Oriente Medio.

Así, ha advertido de que las aerolíneas de la Unión Europea que cancelen vuelos con motivo de la guerra están obligadas a pagar a los afectados las noches de alojamiento extra que fueran necesari

Contenido exclusivo para socios plenos
Hacerme socioIniciar sesión

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos