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FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
España-12/05/2026
Durante los meses de marzo y febrero, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores. En esta ocasión, centrada en los abusos de las grandes empresas y las grandes subidas especulativas de precios con motivo del conflicto en Oriente Medio.
Así, ha advertido de que las aerolíneas de la Unión Europea que cancelen vuelos con motivo de la guerra están obligadas a pagar a los afectados las noches de alojamiento extra que fueran necesari
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