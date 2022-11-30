Autostop en tacones

Resulta incuestionable que la mejor forma de hacer autostop en una carretera es calzando unos taconazos. Además, si para enfrentarte al calor vas cómoda con unos shorts y una camiseta de tirantas, es obvio que con esa ropa solo pegan unos buenos tacones. Y como en Enerplus quieren mostrar siempre un fiel reflejo de la realidad en sus anuncios, han decidido que la mejor protagonista de su servicio de lavado de coches sería una veinteañera que llevase ese conjunto, junto al reclamo «¿Sabes quién subirá mañana?» Según los responsables de esta compañía, pensar que el anuncio presenta a la mujer como un reclamo sexual está fuera de toda lógica. Y para reforzar su indiscutible a

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