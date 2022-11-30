El autoconsumo: Intercambio de roles en el mercado energético

Hasta ahora el mercado eléctrico se movía en una única dirección. Las productoras generaban la energía que se volcaba en la red eléctrica para llegar a los consumidores que abonaban el precio de la parte consumida. Sin embargo, con el autoconsumo estos roles se han intercambiado de manera que el consumidor puede producir su propia energía y volcar los excedentes a la red eléctrica obteniendo la compensación económica que corresponda por parte de la comercializadora. No obstante, el autoconsumo es una figura novedosa cuya contratación, proceso de instalación y mecanismos de aprovechamiento siguen generando a día de hoy una gran confusión en los consumidores. Pero, empec

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