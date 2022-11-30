Vivienda y suministros
El autoconsumo: Intercambio de roles en el mercado energético
El consumidor puede producir su propia energía y volcar los excedentes a la red eléctrica obteniendo una compensación económica por parte de la comercializadora.
Por Gabriela Camayd
España-30/11/2022
Hasta ahora el mercado eléctrico se movía en una única dirección. Las productoras generaban la energía que se volcaba en la red eléctrica para llegar a los consumidores que abonaban el precio de la parte consumida. Sin embargo, con el autoconsumo estos roles se han intercambiado de manera que el consumidor puede producir su propia energía y volcar los excedentes a la red eléctrica obteniendo la compensación económica que corresponda por parte de la comercializadora.
No obstante, el autoconsumo es una figura novedosa cuya contratación, proceso de instalación y mecanismos de aprovechamiento siguen generando a día de hoy una gran confusión en los consumidores.
Pero, empec
Únete gratis para acceder a este contenido