La nueva traba de las inmobiliarias: depositar dinero para que trasladen tu oferta al vendedor

Tradicionalmente, cuando una persona está interesada en comprar una vivienda cuya venta está siendo gestionada por una inmobiliaria, el primer paso es realizar una oferta al propietario. La inmobiliaria suele trasladar dicha oferta y comienza un periodo de negociación que, en caso de llegar a buen término, suele dar lugar o a la firma de un contrato de arras o a fijar directamente una fecha para suscribir el contrato de compraventa del inmueble. Sin embargo, en los últimos años es posible apreciar como cada vez más inmobiliarias, entre otras prácticas más que cuestionables, plantean al posible comprador que debe pasar por el siguiente trámite: Si la vivienda le interesa y desea realizar una oferta a su propieta

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