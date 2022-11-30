Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de septiembre y octubre.
España-30/11/2022
Durante los meses de septiembre y octubre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid, junto a diferentes organizaciones de profesionales de la salud pública y entidades sociales, ha solicitado que de manera inmediata la Comunida de Madrid reabra los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPs), clausurados durante la pandemia, así como que cumpla con una resolución del Defensor del Pueblo y refuerce de manera urgente la dotación de los medios humanos y materiales en todos los
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