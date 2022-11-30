Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de septiembre y octubre.
España-30/11/2022
Durante los meses de julio y agosto, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, con especial atención a los precios de la energía.
La asociación ha pedido al Gobierno un mayor compromiso en sus medidas para frenar la constante y desproporcionada subida de la electricidad. En una reunión con la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el director general de Política Energética, Manuel García, reclamó una intervención de los precios que acabe con el sistema marginalista,
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