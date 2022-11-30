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Luis Melgar: «El tesoro de Tutankamón no es más que una muestra mínima de la opulencia de los faraones»
El diplomático de la delegación de la Unión Europea en Pekín profundiza en su novela 'La conjura del Valle de los Reyes' en los misterios que giran en torno al descubrimiento de la tumba del faraón niño.
Por David Ávila
España-30/11/2022
Luis Melgar, (Madrid, 1980) es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Gestión Cultural por la Universitat Oberta de Catalunya.
En la actualidad forma parte del Servicio Europeo de Acción Exterior como consejero de Derechos Humanos en la Delegación de la Unión Europea en Pekín. Anteriormente ha trabajado para las embajadas de España en Egipto, Guinea Ecuatorial, Venezuela y China. Melgar compagina su carrera diplomática con la de escritor. Alma inquieta y viajera, canaliza sus vivencias y su imaginación a través de la
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