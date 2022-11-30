Institucional

Nuestros socios triunfan

Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de septiembre y octubre.

España-30/11/2022

Durante los meses de septiembre y octubre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.

Antonio y la financiera Cetelem

FACUA Córdoba ha conseguido que el Juzgado de Primera Instancia número 4 de la ciudad dictamine el embargo de una cuenta de Cetelem, con más de 4.000 millones de euros, para cobrar así los 1.029 euros que la financiera adeudaba en concepto de costas judiciales a Antonio, tras haber sido condenada a dev

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