Hay que regular la publi de criptoactivos en el deporte

Tras la prohibición de la publicidad de casas de apuestas y casinos online en equipaciones deportivas y estadios, son muchos los clubs y sociedades deportivas que han empezado a firmar patrocinios con plataformas de criptoactivos (criptomonedas, tokens, NFT y similares) como una nueva vía de obtener pingües ingresos por la vía del patrocinio deportivo. De esta forma los criptoactivos han desembarcado de lleno en el ámbito deportivo, un escaparate de primer nivel, en un contexto de falta de regulación de este tipo de productos de alto riesgo. El 24 de noviembre del pasado año, la CNMV le recordaba al futbolista Andrés Iniesta, desde su cuenta de Twitter y como respuesta a la promoción que el jugad

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