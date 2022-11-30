Telecos y privacidad
Hay que regular la publi de criptoactivos en el deporte
Se trata de productos de alto riesgo que carecen de una regulación garantista para el consumidor.
Por Olga Ruiz
España-30/11/2022
Tras la prohibición de la publicidad de casas de apuestas y casinos online en equipaciones deportivas y estadios, son muchos los clubs y sociedades deportivas que han empezado a firmar patrocinios con plataformas de criptoactivos (criptomonedas, tokens, NFT y similares) como una nueva vía de obtener pingües ingresos por la vía del patrocinio deportivo.
De esta forma los criptoactivos han desembarcado de lleno en el ámbito deportivo, un escaparate de primer nivel, en un contexto de falta de regulación de este tipo de productos de alto riesgo.
El 24 de noviembre del pasado año, la CNMV le recordaba al futbolista Andrés Iniesta, desde su cuenta de Twitter y como respuesta a la promoción que el jugad
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