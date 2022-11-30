Salud y alimentación
Paqui Maqueda: «Hay un franquismo sociológico impregnado en la raíz de este Estado»
La trabajadora social cuenta su experiencia en el movimiento memorialista andaluz, el polémico episodio de la exhumación del general franquista Queipo de Llano y qué pueden aportar los ciudadanos en esta causa.
Por Imanol Beristain
España-30/11/2022
Paqui Maqueda (Sevilla, 1964) es una activista social, presidenta de la asociación Nuestra Memoria de Sevilla además de miembro de la plataforma Gambogaz. Comprometida con la causa de la memoria histórica y trabajadora social del Ayuntamiento hispalense. Fue una de las voces más destacadas del día en que se produjo la exhumación del general franquista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de La Macarena, al gritar los nombres de sus familiares víctimas de la dictadura franquista.
Escribió en 2003 el relato Azul oscuro, sobre la dura represión que sufri&o
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