Las actualizaciones de seguridad de los ‘smartphones’ como una forma sutil de obsolescencia programada

A finales del mes de septiembre saltó la noticia de que la Unión Europea estaba estudiando la posibilidad de que los fabricantes de terminales móviles tengan que garantizar, durante un mínimo de cinco años, el suministro de actualizaciones (o parches) de seguridad. Ello se plantea dentro del marco de lucha contra la obsolescencia programada que visiblemente está implementándose poco a poco en la Unión Europea y evitar así, hasta cierto punto, el despilfarro de recursos naturales que el sistema capitalista, basado en un consumismo exacerbado, provoca. Hoy día los terminales móviles se han convertido en algo más que un simple aparato mediante el que únicamente poder enviar y recibir llamadas

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