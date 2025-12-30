Caos con las balizas V16

La Dirección General de Tráfico ha optado por mirar hacia otro lado ante la venta fraudulenta de balizas fake que utilizan como reclamo el mensaje «homologada por la DGT» y el logotipo del organismo del Ministerio del Interior. La única reacción de la DGT a la denuncia de FACUA ha sido escudarse en que una sentencia del Supremo permite vender balizas sin conectividad, que no cumplen los requisitos obligatorios a partir del 1 de enero de 2026. Esa es la respuesta que vienen dando desde Tráfico a los medios de comunicación que le preguntan por esas balizas que se comercializan de forma fraudulenta al ocultar en su publicidad, información comercial y etiquetado un dato tan esencial como que no podrán usarse

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