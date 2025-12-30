Turrones ‘fashion’

La época navideña se asocia a muchos comportamientos sociales que han ido transmitiéndose de generación en generación, comportamientos que suelen exacerbar un consumismo excesivo y generalizado entre quienes residimos en países de tradición judeo-cristiana. Entre estos comportamientos se encuentra la ingesta (en muchas ocasiones masiva, pues si uno no sufre un empacho parece que no es Navidad) de determinados dulces. Dulces que, dicho sea de paso, cada vez se venden antes en el año. Si uno vive en una ciudad turística, podrá incluso encontrar establecimientos donde son puestos a disposición del público con la agradable temperatura ambiente de 40 grados en los meses de junio, julio o agosto. Tan refrescante puede ser comer

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