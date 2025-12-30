Un año más, gracias

Finaliza un año más trabajando en defensa de los derechos de los consumidores y con el objetivo de que las relaciones de consumo sean más justas y equilibradas. Un año más resolviendo, en el día a día, los problemas que miles de consumidores y socios y socias nos habéis trasladado, derivados de las irregularidades y fraudes que de forma masiva cometen numerosas empresas. Durante este 2025 hemos seguido desarrollando nuestra tarea de vigilancia del mercado, controlando y dando a conocer la evolución de precios de casi un millar de productos básicos, a la vez que hemos advertido de prácticas como la reduflación. Para ello, hemos continuado poniendo a disposición de los consumidores herramientas para comparar precios de alime

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