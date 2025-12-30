Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
España-30/12/2025
Durante los meses de noviembre y diciembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha apoyado la huelga universitaria convocada por las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid en rechazo a los ataques privatizadores del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Las movilizaciones tuvieron lugar los días 26 y 27 de noviembre en protesta por el «estrangulamiento
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