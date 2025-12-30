Salud y alimentación
Las mascotas no son un juguete: la realidad de los animales después de Navidad
Uno de cada cuatro animales adoptados en estas fechas es abandonado una vez terminadas las celebraciones.
Por Gabriela Camayd
España-30/12/2025
La adopción de una mascota implica una gran responsabilidad y un compromiso a largo plazo. Antes de decidir incorporar un animal a nuestro hogar, es fundamental pararnos a reflexionar y ponderar todas las obligaciones y cuidados que requiere.
La Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar animal regula de forma estricta la venta y adopción de animales de compañía. Los perros, gatos y hurones solo pueden venderse a través de criadores registrados, con contrato de compraventa y con toda la información sobre su origen, incluido el nombre y número de registro del criadero, las responsabilidades que requiere el animal y su estado sanitario.
Recuerda que es completamente ilegal q
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