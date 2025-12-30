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FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de noviembre y diciembre.

España-30/12/2025

Durante los meses de octubre y noviembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, poniendo el foco en informar sobre la subida de precios en alimentos y otros servicios básicos.

El estudio mensual que realiza la asociación sobre los alimentos básicos ha arrojado que en el mes de noviembre el aceite de girasol, los huevos y el aceite de oliva son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio.

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