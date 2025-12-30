Salud y alimentación
Los biocombustibles, los alimentos y el medio ambiente
La búsqueda de combustibles alternativos no puede hacerse guiada por los intereses económicos de las grandes multinacionales y a costa del medio ambiente y del derecho a la alimentación de los pueblos.
Por Paco Sánchez Legrán
España-30/12/2025
Desde hace años comenzó un fuerte debate en la sociedad acerca de los efectos positivos y negativos que tendría el proceso de producción masiva de biocombustibles para hacer frente a las cada vez mayores demandas de energía y encontrar una alternativa a un producto limitado como el petróleo. Las organizaciones de defensa de las personas consumidoras no puede estar ajenas a este debate y por ello es necesario participar con nuestras propias reflexiones.
Biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible que derive de la biomasa, es decir, de organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos, como determinados vegetales, aceites de estos o del estiércol de las vacas.
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