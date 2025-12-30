Los biocombustibles, los alimentos y el medio ambiente

Desde hace años comenzó un fuerte debate en la sociedad acerca de los efectos positivos y negativos que tendría el proceso de producción masiva de biocombustibles para hacer frente a las cada vez mayores demandas de energía y encontrar una alternativa a un producto limitado como el petróleo. Las organizaciones de defensa de las personas consumidoras no puede estar ajenas a este debate y por ello es necesario participar con nuestras propias reflexiones. Biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible que derive de la biomasa, es decir, de organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos, como determinados vegetales, aceites de estos o del estiércol de las vacas.

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