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Nuestros socios triunfan

Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en el último mes.

España-30/12/2025

Durante los meses de noviembre y diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.

David y Vueling

FACUA ha logrado una nueva sentencia judicial contra Vueling por el recargo del equipaje de mano. En este caso, ha sido condenada a devolver

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