Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en el último mes.
España-30/12/2025
Durante los meses de noviembre y diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
David y Vueling
FACUA ha logrado una nueva sentencia judicial contra Vueling por el recargo del equipaje de mano. En este caso, ha sido condenada a devolver
Contenido exclusivo para socios plenos