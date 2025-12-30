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Javier Ruiz: «Si Sánchez gana de nuevo, el asalto al Capitolio nos parecerá una broma»
Hablamos con el periodista y presentador del programa Mañaneros 360 de TVE sobre actualidad política y sobre la amenaza que presentan los bulos y la desinformación para la democracia.
Por Rubén Sánchez
España-30/12/2025
Hablamos a fondo con Javier Ruiz sobre los temas que están marcando la conversación política y mediática en España: bulos y desinformación, el caso del fiscal general del Estado, las contradicciones judiciales, el riesgo de adelanto electoral o el tablero que podría salir de unas nuevas elecciones.
¿Cómo fueron tus inicios en la escuela de Iñaki Gabilondo? ¿Cómo fue esa etapa en el Hoy por hoy de la Cadena Ser?
Para mi fue una escuela de periodismo. Ha sido un profesor de periodismo para mi y para otra mucha gente. Sobre todo en exigencia. Veo a mucha gente que piensa que por tener una cuenta en Twitter ya eres periodista, que
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