Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de marzo.
España-09/04/2020
A lo largo de marzo de 2020, FACUA-Consumidores en Acción ha continuado en su tarea de defensa de los derechos de los consumidores.
La asociación ha estado trabajando intensamente para seguir con su labor durante la crisis provocada por el Covid-19 y el estado de alarma decretado por el Gobierno para evitar una mayor expansión del coronavirus. Ha puesto en marcha una plataforma a la que pueden sumarse los usuarios que se hayan visto afectados por esta situación. En ella, además, se pueden encontrar respuesta a las preguntas y dudas más comunes que pueden surgir en relación a aerolíneas, telefonía, servicios como escuelas, academias o
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