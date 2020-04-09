El niño del ukelele y el apoyo a los profesionales locales

El sector de la cultura está siendo un sector muy castigado por la situación actual y una mínima vía de escape o salvoconducto van a ser los beneficios que obtengan por las reproducciones de sus historias en su canales oficiales. Y si no me entendéis os pongo varios ejemplos. Existen profesionales del humor como Los Morancos, cuyos videos sirven no sólo para dejarnos un legado cultural del arte que tienen #quenosepuedeaguantar, sino que las parodias de las Rosalías y similares suponen una vía adicional y fantástica a los tradicionales anuncios de televisión en la era del 2.0 y sucesivos. También están los amigos de Mundo Ficción, los famosos Alfonso Sánchez<

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