Telecos y privacidad
«Y como me entere yo que sales, que voy a por ti»
Tras la campaña de MásMóvil con la que Resines nos machaca a todas horas se esconde una argucia que expone a trabajadores y usuarios al riesgo de propagación del Covid-19. Y no es la única compañía que lo hace.
Por Rubén Sánchez
España-09/04/2020
Para reducir el riesgo de propagación del Covid-19, durante el estado de alarma el Gobierno ha prohibido las portabilidades de servicios de telecomunicaciones en los que un técnico tenga que acudir al domicilio del usuario.
A todas horas, en la tele ponen un nuevo anuncio de MásMóvil protagonizado por Antonio Resines, donde el actor insta a la gente a quedarse en casa: «Tú sabes que yo de decirte que nada de tonterías. Bueno, pues no hagas la tontería de salir de casa. Porque esa sí que es una de las tonterías más gordas que se pueden hacer. Que te quedes en casa, ¿comprendes? Porque yo soy una persona mayor y no quiero líos. Oye, escúchame, que te quedes en casa. Y como
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