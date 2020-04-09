Nunca frenaremos la pandemia si no hay agua en nuestros grifos

En las últimas semanas los informativos de todo el mundo nos han mostrado imágenes de los estantes vacíos de muchos supermercados, arrasados por consumidores aterrorizados por la idea de terminar en cuarentena en cualquier momento con un refrigerador vacío. Los españoles también hemos reaccionado de forma parecida llenando nuestras casas de papel higiénico, legumbres, arroz, pasta y, también, de agua mineral. Según la mayoría de los diarios, el agua embotellada es el segundo producto más comprado en los supermercados y existen estudios que demuestran que en los primeros días del mes de marzo, conforme comenzaban a aumentar los casos detectados y el número de fallecidos iba adquiriendo una magnitud inquietante, solo el jabón de manos -con un incremento de la demanda del 150% sobre

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