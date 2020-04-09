Gracias por cuidarnos

La salud es un derecho humano básico para la propia existencia y el desarrollo del individuo y de la colectividad. Sin embargo, y pese a que pocos cuestionan este axioma, durante años el debate sobre el sistema sanitario público en nuestro país, estuvo centrado exclusivamente, y de forma interesada, en vincularlo a un problema de gasto, un problema cuya única solución pasaba por recortes en su financiación y, por ende, en sus recursos, recortes que eran la clave para su sostenimiento. Durante años, el personal de la sanidad pública, ha sido ninguneado, olvidado y sus recursos esquilmados y años de éxodo de profesionales sanitarios fuera de España. Poco a poco, se llevó a cabo una desamortiz

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