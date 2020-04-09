El virus de la insolidaridad que infecta a Europa

Hay una Europa del capital y una Europa de las personas. Una Europa de mercaderes y una Europa de la ciudadanía. Una Europa insolidaria, prepotente y carente de empatía con los vulnerables y una Europa solidaria, equitativa, humanista y sensible al sufrimiento de los pueblos. La primera está instalada en sus instituciones, las controla y gobierna con mano férrea. La primera estranguló economías y empobreció a millones de personas en la última crisis económica de 2008. La segunda debería ser la tabla de salvación en este naufragio provocado por la crisis sanitaria mundial del Covid-19. La Unión Europea nace con objetivos de paz y orden social y económico tras dos guerras mundiales, pero se h

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