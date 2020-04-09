Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de marzo.
España-09/04/2020
Durante el mes de marzo, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha instado a la Consejería de Sanidad que garantice el equipo de protección necesario a los profesionales que trabajan en las farmacias de la comunidad para proteger su salud durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
Además, ha considerado alarmante que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no sepa dónde se encuentran actualmente los aviones con el material sanitario que adquirió el Ejecutivo.
Únete gratis para acceder a este contenido