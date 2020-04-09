Salud y alimentación
Zoonosis, virus y ecología
La estrecha relación entre el ser humano y los animales no está exenta de riesgos, como la posibilidad de que enfermedades que portan los segundos puedan terminar afectando a los primeros.
Por Ricardo Gamaza
España-09/04/2020
El ser humano no sólo ocupa un espacio en un ecosistema que comparte con otros animales, sino que a algunos de ellos los ha domesticado y convertido en mascotas, en compañeros. Esta relación entre animales y personas no está exenta de riesgos para ambos. Enfermedades que pueden contagiarse unos a otros obligan a llevar un estricto control higiénico-sanitario de las mascotas para evitar que los animales con los que convivimos sean una fuente de infecciones para el hombre.
Las zoonosis son enfermedades que el hombre sufre de forma ocasional. Se conocen más de 200 zoonosis que incluyen prácticamente a todos los microbios, virus, bacterias, parásitos y hongos. Algunas son tan antiguas como la rabia.
La rabia ya está prácticamente erradicada en España y ha sido posible gracias
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