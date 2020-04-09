La formación consumerista es fundamental para el buen funcionamiento de FACUA

Tras haber asumido las competencias formativas, la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha desarrollado durante el ejercicio 2019 y a través de la Escuela de Formación Consumerista, un total de 63 actividades formativas dirigidas tanto a los equipos directivos y profesionales de FACUA y sus organizaciones territoriales como a alumnos de la Universidad Pablo de Olavide, a organizaciones latinoamericanas y a ciudadanos en general. Sólo las sesiones dirigidas a la formación interna de los cuadros directivos, profesionales y colaboradores de FACUA y de sus organizaciones territoriales han supuesto un total de 1.038 horas lectivas, divididas en 538,5 horas de la formación de FACUA y 499,5 horas a la de FACUA Andalucía. Estas actividades formativas

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