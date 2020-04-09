Institucional
La formación consumerista es fundamental para el buen funcionamiento de FACUA
La Escuela de Formación Consumerista de la Fundación FACUA realizó 63 actividades formativas durante 2019 que alcanzó las 1.038 horas lectivas.
Por Paco Sánchez Legrán
España-09/04/2020
Tras haber asumido las competencias formativas, la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha desarrollado durante el ejercicio 2019 y a través de la Escuela de Formación Consumerista, un total de 63 actividades formativas dirigidas tanto a los equipos directivos y profesionales de FACUA y sus organizaciones territoriales como a alumnos de la Universidad Pablo de Olavide, a organizaciones latinoamericanas y a ciudadanos en general.
Sólo las sesiones dirigidas a la formación interna de los cuadros directivos, profesionales y colaboradores de FACUA y de sus organizaciones territoriales han supuesto un total de 1.038 horas lectivas, divididas en 538,5 horas de la formación de FACUA y 499,5 horas a la de FACUA Andalucía. Estas actividades formativas
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