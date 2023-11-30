Compras y publicidad
Compras con propósito: Una elección consciente más allá del consumo
Estas compras no sólo buscan satisfacer una necesidad inmediata del consumidor, sino también aportar un valor añadido a la sociedad y al medio ambiente.
Por Gabriela Camayd
España-30/11/2023
En un mundo marcado por el consumismo y la rápida obsolescencia de los productos, surge una tendencia que se aleja de la mera transacción comercial: las compras con propósito. Estas no sólo buscan satisfacer una necesidad inmediata del consumidor, sino también aportar un valor añadido a la sociedad y al medio ambiente. Pero, ¿qué significa realmente comprar con propósito? Y más importante aún, ¿cómo podemos, como consumidores, asegurarnos de que nuestras compras estén alineadas con nuestros valores y principios?
Las compras con propósito van más allá de obtener un bien o servicio a cambio de dinero. Estas compras están motivadas por la voluntad del consumi
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