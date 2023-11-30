Rubén Fuentes ‘Rubenina’: «Con sarcasmo e ironía puedes dar mensajes más contundentes y elegantes»

Rubén Fuentes Gallego (Sevilla, 1995) es un comunicador y realizador audiovisual, además de cantautor bajo el nombre artístico de Rubenina, proyecto musical que comparte con Rafael Morales Escudero, productor musical conocido como Minasviscas, Delacuesta y, más recientemente, Ralxx.me. Está inmerso en diversas iniciativas culturales, es un amante del cine de autor y un firme defensor de la creatividad humana. En los últimos años, ha publicado varios videoclips -que él mismo graba y edita-, los que le han llevado a actuar en eventos como Skisomic Fest, festival de fanzines de Sevilla, y espacios alternativos como La Sra Pop y el Bar Mutante (donde colabora asiduamente los lunes en las sesiones de micro abierto). En abril de este año

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