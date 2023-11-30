Motor y viajes
¿El fin del cobro por el equipaje de mano?
Desde FACUA llevamos años emprendiendo campañas de denuncia contra las aerolíneas que cobran un extra por subir maletas a la cabina. Ahora, la UE se ha pronunciado en favor de los consumidores.
Por Miguel Ángel Serrano
España-30/11/2023
En las próximas semanas es predecible que los desplazamientos en avión, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, aumenten de forma considerable. Gran parte de los consumidores tenemos en nuestros pensamientos que próximamente serán los festivos nacionales de la Inmaculada Concepción y del día de la Constitución, así como las festividades típicas de las fiestas navideñas.
Pues bien, este aumento de desplazamientos en avión suele asociarse inevitablemente con determinadas cuestiones que, lamentablemente, se vinculan directamente con este tipo de transporte. Una de ellas son las posibles huelgas del personal que, de una forma u otra interactúan con el despegue y aterrizaje de vuelos, otras son
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