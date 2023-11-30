Miguel Ángel Olivares: “El impacto social a través del cine me parece un espejo maravilloso”

Miguel Ángel Olivares (Lucena, 1990) es actor, productor y director. Ha actuado en series como Amar es para siempre o Acacias 38. Actualmente se encuentra inmerso en varios proyectos profesionales entre los que destaca el rodaje en México de Los chavales de Morelia, el será su primer largometraje documental. Apasionado del cine social, en esta entrevista hace un recorrido a través de su trayectoria profesional, recuerda cómo fueron sus inicios en el mundo de la interpretación, habla sobre el éxito que están cosechando sus cortometrajes Julia y Cementerio de coches, y adelanta algunas pinceladas sobre sus retos a futuro. Eres de Lucena, un municipio

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