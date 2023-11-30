Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante septiembre y octubre.
España-30/11/2023
Durante los meses de septiembre y octubre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, con especial atención a todo lo relacionado con la escalada de precios y la inflación.
Con la proliferación de festivales de música durante la etapa veraniega y principios de la otoñal, la asociación ha seguido presentando denuncias contra aquellos eventos que incurren en vulneraciones y cláusulas abusivas en sus condiciones. En concreto, ha denunciado al Medusa Festival, al Karnan Fest, al
Únete gratis para acceder a este contenido