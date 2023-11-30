La OCU lleva una década cobrando comisiones de energéticas

La OCU lleva una década cobrando comisiones de comercializadoras de electricidad y gas a cambio de captarles clientes. Son las energéticas que ganan las subastas de energía que la Organización de Consumidores y Usuarios organiza desde 2013. Subastas en las que la OCU mantiene en secreto qué compañías participan. Como también mantiene en secreto el montante económico que ha obtenido con estas comisiones. Un montante que podría rondar los 2 millones de euros, teniendo en cuenta que en las campañas con las que capta a los clientes asegura que más de 100.000 consumidores se han dado de alta en las tarifas de luz y gas ganadoras de esas subastas. Y es que hemos podido conocer el importe de algunas de l

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