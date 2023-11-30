Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
España-30/11/2023
Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Gloria y TAP Portugal
Gloria contrató en noviembre de 2021 a través de la intermediaria Rumbo unos billetes de ida y vuelta con TAP Portugal para viajar a San Diego por Navidad, por un valor de 3885,99 euros. Unos días antes de la fecha de partida tuvo síntomas compatibles con la Covid-19 y acudió a un centro sanitario para realizarse una prueba PCR que le dio positivo en coronavirus. An
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