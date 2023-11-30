Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los últimos meses.
España-30/11/2023
Durante los meses de septiembre y octubre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid se ha vuelto a dirigir al Gobierno de la Comunidad para solicitarle que de forma urgente se realicen los trabajos necesarios para retirar el material de amianto y derivados de cerca de 200 viviendas sociales del distrito madrileño de Vicálvaro.
Además, ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que adopte medidas encaminadas a compatibilizar la celebración de eventos en Ifema con el descanso de los vecinos de los barrio
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